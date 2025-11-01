Haberler

Tokat'ta Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Karaciğeri Bağışlandı

Tokat'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Musa Avcu'nun karaciğeri, organ nakli bekleyen bir hastaya hayat verecek. Ailesi tarafından yapılan bağış, organ nakli sürecinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

TOKAT'ta, beyin kanaması sonucu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan ve dün beyin ölümü gerçekleşen Musa Avcu'nun (64) karaciğeri, başka bir hastaya hayat verecek.

Kentte, 28 Ekim'de rahatsızlanan Musa Avcu, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla TOGÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Avcu'nun dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Tokat Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hasta yakınlarıyla irtibat kurdu. Yapılan görüşmelerde, hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Avcu'dan alınan karaciğerinin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde organ bekleyen hastaya nakledileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
