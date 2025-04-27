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Tokat'ta Alzheimer Hastası Kadın Terastan Düştü

Tokat'ta Alzheimer Hastası Kadın Terastan Düştü
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 90 yaşındaki Alzheimer hastası Güllü Temiz, apartmanın terasından düşerek hayatını kaybetti. Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi ve polis inceleme başlattı.

1)TOKAT'TA ALZHEİMER HASTASI KADIN, TERASTAN SUNDURMANIN ÜZERİNE DÜŞÜP ÖLDÜ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın terasından bina girişindeki sundurmanın üzerine düşen alzheimer hastası Güllü Temiz (90) hayatını kaybetti.

Olay saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Güllü Temiz terasta bulunduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybedip apartmanın girişindeki sundurmanın üstüne düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden indirilip ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan temiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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