Tokat'ta 3 yaşındaki çocuğa kene tutundu, tedavi altına alındı

Tokat'ın Zile ilçesinde kene tutunması sonucu rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Zile ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki M. B.'nin vücuduna kene tutunmasının ardından bir süre sonra ateş ve halsizlik şikayetleri başladı. Durumunun kötüleşmesi üzerine ailesi tarafından sağlık kuruluşuna götürülen küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan M. B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Zile ilçesinde 10 gün önce S.G de kene tutunması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - TOKAT

