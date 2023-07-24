Tokat'ın Erbaa ilçesinde 'mavi dil' hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri yasaklandı

Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde küçükbaş hayvanlarda tespit edilen 'mavi dil' hastalığı sebebiyle tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Karantina tedbirleri kapsamında belirli bölgelerde hastalığa duyarlı hayvanların giriş ve çıkışı engellenecek.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığı nedeni ile tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Karayaka beldesinde bulunan bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda "mavi dil" hastalığının tespit edilmesinin ardından Erbaa Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonunun kararıyla tüm hayvan hareketlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Karara göre, Karayaka beldesi çevresinde toplam 10 kilometrelik alanda karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Hastalık sona erene kadar merkez mahalleler, Kale, Çevresu, Kızılçubuk, Aşağı Çandır, Tosunlar, Bağpınar, Güvençli, Yaylacık, Ballıbağ, Salkımören, Üzümlü, Yoldere köylerinde hastalığa duyarlı hiçbir hayvanın giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi.