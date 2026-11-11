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TOGÜ Hastanesinde plastik cerrahi bölümü Dr. Yunus Başar'la hasta kabulüne başladı

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TOGÜ Hastanesinde plastik cerrahi bölümü Dr. Yunus Başar'la hasta kabulüne başladı
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TOGÜ Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, Op. Dr. Yunus Başar’ın göreve başlamasıyla hasta kabulüne başladı. Bölümde doku onarımı, zor yaraların tedavisi ve el cerrahisinin yanı sıra burun estetiği ve kepçe kulak gibi işlemler yapılıyor.

TOGÜ Hastanesinde plastik cerrahi bölümü hasta kabulüne başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, Op. Dr. Yunus Başar'ın göreve başlamasıyla hasta kabulüne başladı.

Bölümde doğuştan gelen veya sonradan oluşan doku kayıplarının onarımı, iyileşmesi güç yaraların tedavisi, yüz kemiklerindeki kırıkların cerrahi tedavisi ve el cerrahisi ameliyatları gerçekleştiriliyor.

Bölümde rekonstrüktif cerrahi hizmetlerinin yanı sıra estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara yönelik operasyonlar da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda burun estetiği, kepçe kulak ameliyatı, meme estetiği, karın germe ve yağ alma işlemleri hastalara sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

Op. Dr. Yunus Başar, onarıcı cerrahinin plastik cerrahinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu ameliyatlarla hasar gören dokuların onarılmasının ve işlev kayıplarının giderilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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