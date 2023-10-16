TİKA, Pakistan'da çocuk hastanesine ameliyathane odası kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Karaçi şehrinde Ulusal Çocuk Sağlığı Enstitüsünde özel tıbbi hizmete ihtiyaç duyan çocuklar için ameliyathane odası kurdu. Törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Sind Eyaleti Sağlık Bakanı Saad Halid Niyaz ve TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Karaçi şehrinde Ulusal Çocuk Sağlığı Enstitüsünde özel tıbbi hizmete ihtiyaç duyan çocuklar için ameliyathane odası kurdu.

Pakistan'ın en büyük çocuk hastanesi Ulusal Çocuk Sağlığı Enstitüsünde düzenlenen törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Sind Eyaleti Sağlık Bakanı Saad Halid Niyaz ve TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran katıldı.

Bakan Niyaz, burada yaptığı açıklamada, TİKA'ya teşekkür ederek, bunun Türkiye- Pakistan ilişkilerinde önemli bir köşe taşı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Paçacı da iki ülke arasındaki uzun süreli dostluğa işaret ederek, Pakistan ve Türkiye'nin zor zamanlarda birbirinin yanında durduğunu vurguladı.