TİKA, Bangladeş'teki hastaneye tıbbi ekipman desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'in Noakhali şehrindeki Vahab Toyuba Hastanesi Kadın Doğum Bölümüne tıbbi ekipman desteği sağladı. Hastaneye ultrason makinesi, EKG cihazı, biyokimya analiz cihazı, hasta yatakları ve acil tıbbi malzemeler teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'in Noakhali şehrindeki Vahab Toyuba Hastanesi Kadın Doğum Bölümüne tıbbi ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, günlük yaklaşık 100 hastaya hizmet veren Vahab Toyuba Hastanesi Kadın Doğum Bölümüne Ultrason makinesi, EKG cihazı, biyokimya analiz cihazı, hasta yatakları ve çeşitli acil tıbbi malzemeler teslim edildi.

Başkent Dakka'ya yaklaşık 4 saat mesafede yer alan hastanede yapılan teslim töreninde, Noakhali Milletvekili H.M. İbrahim, TİKA Dakka Program Koordinasyon Ofisi yetkilileri ve hastane yöneticileri hazır bulundu.

Milletvekili İbrahim törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın hastanelere sağladığı desteğin Bangladeş halkı için önemli olduğunu vurguladı. Söz konusu hastaneye verilen yeni tıbbi ekipmanlar sayesinde hizmet kapasitesinin arttığını dile getiren İbrahim, bu sayede çevre köylerden gelen hastaların başkent Dakka'daki hastanelere sevkinde azalma yaşandığını kaydetti.

TİKA'dan Irak'ta yetim evine donanım desteği

TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile Irak'ın başkenti Bağdat'ın 120 kilometre güneyinde yer alan Babil şehrindeki "El-Devle Yetim Evi"nin fiziki koşulların iyileştirilerek ihtiyaç duyulan donanım ekipmanları temin edildi.

1962'de kurulan ve sosyal sığınma evi olarak faaliyet gösteren yetim evi, yaşları 7 ile 18 arasında değişen 15 çocuğa ev sahipliği yapıyor.

Yetim çocuklara sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedeflenen projenin açılış törenine, TİKA Bağdat Koordinatörü Oğuzhan Dinler, El-Devle Yetim Evi Müdürü Hıdayır Hamza Selman katıldı.

El-Devle Yetim Evi Müdürü Selman, yetim çocuklara sağladığı desteklerden dolayı TİKA'ya şükranlarını sundu.