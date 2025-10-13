Teyzesinin Anısına Kan Bağışçısı Oldu

Teyzesinin acısı, Erdi'yi kan bağışı rekortmeni yaptı

ANKARA'da kuaför Erdi Kahraman (37), 22 yıl önce teyzesi Münise Erciyes'i lösemiden (kan kanseri) kaybettikten sonra, 18 yaşından itibaren Kızılay'a kan bağışı yapmaya başladı. Kahraman, 19 yılda 48 kan bağışı yaparak, Ankara'da en çok kan veren isimlerinden biri oldu.

Kadın kuaförü Erdi Kahraman, 15 yaşındayken Hollanda'da yaşayan teyzesi Münise Erciyes'in lösemiye yakalandığını öğrendi. 3 çocuk annesi Erciyes, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 2 yıl tedavi gördükten sonra 27 yaşında hayatını kaybetti. Kahraman, teyzesini kaybettikten sonra bu tür hastalara destek olmak için 18 yaşından itibaren Kızılay'a kan bağışı yapmaya başladı. 19 yıldır bağışlarına aralıksız devam eden Kahraman, bugüne kadar yaptığı 48 bağış yaptı. Kahraman, Ankara'da en çok kan bağışı yapan isimler arasında yer aldı.

'TEYZEMİ KAYBETTİĞİM GÜN KARAR VERDİM'

Kahraman, teyzesinin kendisi için çok değerli olduğunu ve küçük yaşta onu kaybetmiş olmanın acısını yüreğinde yaşadığını söyledi. Kahraman, "Ben 15 yaşındayken teyzemin kanser hastalığına yakalandığını öğrendik. Teyzemi tedavi için Türkiye'ye getirdik. Hacettepe Hastanesi'nde uzun süre devam eden tedaviye rağmen kurtarılamadı. 3 evladı hayata onsuz devam etmek zorunda kaldılar. Onu kaybettiğim gün bir karar verdim. Başkalarının aynı acıyı yaşamaması için bir şey yapmalıydım. 18 yaşımı doldurduğumdan beri kan bağışı yapıyorum. Ankara'nın en çok kan bağışı yapan insanlarından biriyim, birçok hayata dokunduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

'İNSANLARI GÜLERKEN GÖREBİLMEK MOTİVE EDİYOR'

Bağış yapmaya devam edeceği ifade eden Kahraman, "Burada kan bağışı yaparken, bağış merkezlerinde sürekli insanların, akrabaları, eşleri, dostları ve çocukları için kan arayışında olması beni çok etkiliyor. Bu durum benim karşılıksız bağış yapmam gerektiğini bana daha çok hatırlatıyor. Çok şükür teyzemden sonra bizde, akrabalarımızda bir hastalık, bir rahatsızlık çıkmadı. Fakat başkalarına yardım etmeyi kendime görev edindim. İnsanları gülerken görebilmek beni motive eden şeylerin başında geliyor. Kızılay'ın çalışanlarının güler yüzlü olmaları, ilgili olmaları ve bağış işlemlerini yapmadan önce sağlık açısından tüm önlemleri alıp işlemlerini öyle yapıyor olmaları bizi motive eden şeyler arasında yer alıyor" dedi.

Kahraman, genelde insanların kan vermekten ya da iğneden korktuğuna işaret ederek, "Bunlardan çekinmesinler. Özellikle Kızılay'daki görevliler bunlarla birebir ilgilenip, hiç kimseyi zorda bırakmıyorlar. Sağlık önlemleri tamamen alınmış durumda ve hijyenik olarak da ilgili ve dikkatliler. Herhangi bir sıkıntı olmadan gönül rahatlığıyla gelip bağış yapabilirler. Sıranın kendilerine gelmesini beklemesinler. Başkalarına yardım etmek güzel şey" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,