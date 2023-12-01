Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Denetimlerine Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması hedefiyle yürüttüğü Mavi Bayrak uygulamasına devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı'na üye olan Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Uygulaması ile kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin işletmelere yönelik uyguladığı Mavi Bayrak denetimleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması hedefiyle yürüttüğü Mavi Bayrak uygulamasına devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı'na üye olan Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Uygulaması ile kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor. Mavi Bayrak uygulaması kapsamında işletmeler; hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Eskişehir Lokantacılar Odası, Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası temsilcilerinden oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu kapsamda Mavi Bayraklı 12 işletmeye yönelik rutin denetimler gerçekleştirildi. Yetkililer, her ay bu rutin denetimlerin gerçekleşeceğini belirtti.

Bölge genelinde yapılan denetimler sonucu Mavi Bayrak almaya hak kazanmış 37 işletme yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Mavi Bayrak başvurularının Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne, 0 (222) 211 40 00 / 3085 numaralı telefondan yapılabildiğini iletti.