Tekirdağ'da Lisede 6 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
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Sağlık Haberleri
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 6 öğrenci yemek yedikten sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar yaşadı. Öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve sağlık durumları iyi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lisede 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 6 öğrencide yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.
Öğrenciler Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sağlık