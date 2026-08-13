Haberler

Minik Göktuğ sağlığına kavuştu, yeşil balonlar gökyüzüne bırakıldı

Minik Göktuğ sağlığına kavuştu, yeşil balonlar gökyüzüne bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 yaşında DMD teşhisi konulan 4 yaşındaki Göktuğ Karakaya, yaklaşık 3 milyon dolarlık tedavi masrafının karşılandığı yardım kampanyası sonrası Dubai'de başarılı bir tedavi süreci geçirerek sağlığına kavuştu. Ailesi ve sevenleri, Milas'taki Atapark'ta düzenlenen etkinlikte yüzlerce yeşil balonu gökyüzüne bırakarak bu mutlu anı kutladı; baba Alican Karakaya destek verenlere teşekkür etti.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan ve yardım kampanyası sonucu Dubai'deki tedavisi tamamlanan Göktuğ Karakaya (4) sağlığına kavuştu. Lurda dönen Göktuğ için Milas'taki Atapark'ta, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla yüzlerce yeşil balon gökyüzüne bırakılırken duygusal anlar yaşandı.

Milas ilçesinin Emek Mahallesi'nde yaşayan Alican ve Gamze Karakaya çiftinin çocukları Göktuğ Karakaya'ya, 2 yaşındayken DMD teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Karakaya ailesi, çocuklarının tedavi süreci için yurt dışındaki sağlık merkezleriyle görüşmelere başladı. Dubai'de bulunan bir sağlık merkeziyle temas kuran aile, masrafların karşılanabilmesi amacıyla Muğla Valiliği onaylı bir yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 3 milyon dolar tutarındaki tedavi giderlerini kapsayan bağış kampanyası, geçen nisan ayında yüzde 100 oranına ulaştı.

YÜZLERCE BALON GÖKYÜZÜNDE

Ailesiyle birlikte tedavisi için Dubai'ye giden Göktuğ, buradaki sürecini başarıyla tamamlayıp sağlığına kavuştu. Göktuğ için Milas'taki Atapark'ta, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla yüzlerce yeşil balon gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik öncesinde çok sayıda vatandaş alanda toplandı. Şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşanırken, katılanlar Göktuğ ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Destek verenlere teşekkür eden baba Alican Karakaya yaptığı konuşmada, "10 günlük bir süreç oldu, ilacımızı aldık sağlığımıza kavuştuk ve evimize döndük. Sizlerin desteğiyle 11 aylık gibi bir mücadelemiz vardı. Böyle zor bir sınavı kimse kesinlikle yaşamasın, çok zor bir şey, artık hepimizi güzel günler bekliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden vekilin yeni adresi belli oldu
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Başsavcılık tekme tokat dövülen CHP'li vekil hakkında harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti

Yaptığına inanmak çok güç: Resmen güneşin içinden geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! O vekil partisinden istifa etti