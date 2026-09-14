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Tavşanlı hayvan pazarında sıkı denetim

Tavşanlı hayvan pazarında sıkı denetim
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hayvan pazarında denetim gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların kimlik, sağlık ve sevk belgelerini kontrol etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayvan pazarında denetim gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların kimlik, sağlık ve sevk belgelerini kontrol etti.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hayvan pazarında kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde pazara getirilen hayvanların kimlik ve sağlık kontrolleri yapılırken, sevk belgeleri de incelendi. Ekipler ayrıca hayvan hareketlerini kontrol ederek mevzuata uygunluk yönünden incelemelerde bulundu.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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