Tarım Bakanlığı'ndan Taklit Gıda Listesine 3 Yeni Ürün

Tarım Bakanlığı'ndan Taklit Gıda Listesine 3 Yeni Ürün
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği için taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünleri listesini güncellemiş ve 3 yeni ürünü eklemiştir. Bu ürünler arasında sağlığı tehlikeye düşüren siyah çay ve macun da bulunmaktadır.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 3 yeni ürün daha eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 3 yeni ürün daha eklendi. Listede siyah çay ve macun gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların 'siyah çay' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu, macunda ilaç etken maddesi bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
