Suriyeli Kuduz Hastası Şanlıurfa'da Hayatını Kaybetti
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Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'ya sevk edilen kuduz şüpheli yabancı uyruklu kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Suriye'nin Tel Abyad kentinden kuduz şüphesiyle Şanlıurfa'ya sevk edilen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Tel Abyad'da, bir süre önce sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından kuduz şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriyeli Hasan Halil (30), 18 Ağustos'ta Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Buradaki tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Halil kurtarılamadı.
Hasan Halil'in cenazesi, Tel Abyad'a gönderildi.???????
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Sağlık