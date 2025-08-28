Sosyal Medyada Linç Kültürü, Ruh Sağlığını Tehdit Ediyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Ali Erdoğan, sosyal medyada linç edilen kişilerin kısa süreli popülerlik yaşadığını ancak bunun uzun vadede depresyon ve kaygı bozukluklarına yol açtığını söyledi. Doç. Dr. Erdoğan, "Başta hoş bir duygu gibi algılanan bu durum, ilerleyen süreçte ağır ruhsal sorunlara neden oluyor" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, sosyal medyada herhangi bir olayın ayrıntıları bilinmeden milyonlarca kişinin aynı anda hedef göstermesinin ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi. Doç. Dr. Erdoğan, "Linç kültürü, bir kişiye milyonlarca insanın aynı anda yüklenmesine yol açıyor. Bu süreç kişide kaygı bozukluğu, depresyon ve hatta intihara varan sonuçlar doğurabiliyor. Üstelik bu etkiler yıllar sonra bile devam ediyor" diye konuştu.

'ASIL SONUÇ RUHSAL ÇÖKÜNTÜ'

Linç edilen kişilerin bir bölümünün ilk etapta 'tanınma' duygusuyla popülerlik yaşadığını anlatan Doç. Dr. Erdoğan, bunun yanıltıcı olduğuna dikkati çekti. Doç. Dr. Erdoğan, "Başta hoş bir duygu gibi algılanan bu durum, ilerleyen süreçte ağır ruhsal sorunlara neden oluyor. Depresyon, yalnızlık ve değersizlik duygusu kişiyi daha çok sarsıyor. Popülerlik sanılıyor ama asıl sonuç ruhsal çöküntü oluyor" dedi.

'İLETİŞİM BECERİLERİ BOZULUYOR'

Sosyal medya kültürünün çocuk ve gençler üzerinde daha tehlikeli sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan, "Gençler ve çocuklar, sosyal medyayı bizden çok daha iyi kullanıyor. Orada gördükleri linç kültürünü de öğreniyorlar. Bu, medeni tartışma ve iletişim becerilerini bozuyor. Şiddet kültürünü örnek almamaları için ailelerin ve devletin daha duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

'PSİKİYATRİK DESTEK ALINMALI'

Sosyal medyada linç edilen bireylerin profesyonel destek almalarının şart olduğunu belirten Doç. Dr. Erdoğan, "Bu durumla karşılaşan kişiler, mutlaka yardım arayışı içinde olmalı. Medyanın da toplumu bilinçlendirme görevi var. Hepimizin birbirimize saygı göstererek, hoşgörüyle yaşamamız gerekiyor. Linç kültürüne hayır diyorum" dedi.

HABER-KAMERA: Aysu DURSUN/ANTALYA,