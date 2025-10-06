Haberler

Sonbaharda Estetik Operasyon Geçirenler İçin Bakım İpuçları

Op. Dr. Muhammet Çayır, sonbahar aylarında estetik operasyon geçirenlerin cilt bakımına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Hava sıcaklıklarındaki düşüş ve nem oranındaki değişikliklerin iyileşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Serhat YILMAZ/SERDİVAN (Sakarya), –SAKARYA'daki Özel Adatıp Hastanesi'nden Op. Dr. Muhammet Çayır, hava sıcaklıklarının düşmesi ve nem oranındaki değişikliklerin operasyon sonrası ciltte hassasiyeti artırabileceğini belirterek "Sonbahar aylarında doğru bakım uygulanmadığında iyileşme süreci olumsuz etkilenebilir" dedi.

Özel Adatıp Hastanesi'nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Çayır, sonbahar döneminde estetik operasyon geçiren kişilerin iyileşme sürecinde dikkat etmeleri gereken bakım adımları hakkında bilgi verdi.

Op. Dr. Muhammet Çayır, "Sonbahar aylarında doğru bakım uygulanmadığında iyileşme süreci olumsuz etkilenebilir." dedi. Op. Dr. Çayır, estetik operasyon sonrası iyileşmeyi destekleyen temel adımlara yönelik "Cilt nemini korumak için düzenli nemlendirici kullanımı kuruluğu önler, sağlıklı beslenmek yani protein ve vitamin açısından zengin gıdalar tüketmek iyileşmeyi destekler, hekim önerilerine uymak ve kontrolleri aksatmamak da oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

Estetik operasyonların ardından küçük ama düzenli önlemlerin süreci daha konforlu hale getirdiğini söyleyen Op. Dr. Çayır, "Mevsim koşullarına uygun bakım uygulamaları, hem cildin sağlığını hem de operasyon sonrası sonuçların kalıcılığını destekler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
