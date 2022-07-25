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Son dakika haberleri | Tokat'ta keneden 4'üncü ölüm

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Sağlık
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Son dakika gelişmesine göre Tokat'ta keneden 4'üncü ölüm Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki hastanın hayatını kaybetmesi ile birlikte kentte keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Tokat'ta keneden 4'üncü ölüm

TOKAT - Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki hastanın hayatını kaybetmesi ile birlikte kentte keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı köyünde yaşayan 5 çocuk babası Duran Özcan'ın sırtına kene yapıştı. Keneyi eşinin yardımı ile çıkartan yaşlı adam birkaç gün sonra rahatsızlandı. Almus Devlet Hastanesine tedavi için giden Özcan, yapılan ilk muayenesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık iki haftadır Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde tedavi gören Özcan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne gönderildi. Davut Karadağ, halasının oğlu olan yaşlı adamın keneyi eşinin çıkarmış olduğunu ifade ederek, "Eskiden kene tutununca kopartıp atıyorlardı. Ama artık keneler değişti. Köyü vatandaş bilmiyor. Keneyi çıkartıp atıyor." diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Sağlık

Bağtaşı Almus Kırım Tokat Sağlık Haberler Son Dakika

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