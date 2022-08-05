Son dakika haberi! İlik nakliyle yaşama tutunan Elif, donörünün hayatını kaybettiğini mektupla öğrendi Son dakika haberlerine göre Adana'da lösemiyi ilik nakliyle yenen 8 yaşındaki Elif Ayça Arık, sağlığına kavuşmasını sağlayan donörünün trafik kazasında hayatını kaybettiğini, kendisiyle tanışmak için yazdığı mektuba gelen cevapla öğrendi. Adana'da lösemiyi ilik nakliyle yenen 8 yaşındaki Elif Ayça Arık, sağlığına kavuşmasını sağlayan donörünün trafik kazasında hayatını kaybettiğini, kendisiyle tanışmak için yazdığı mektuba gelen cevapla öğrendi. İki yıl önce gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan Elif Ayça Arık, özel bir hastanede tedaviye alındı. Elif, tedavi sürecinde hiç tanımadığı yüzde 100 uyumlu donöründen 6 Kasım 2020'de yapılan nakille sağlığına kavuştu. İyileşmesinin ardından hayata tutunmasını sağlayan donörüyle tanışmak isteyen Elif, üzerinde "Teşekkür ederim süper kahramanım" yazısı bulunan bir resim yaptı ve mektup yazarak Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla bağışçısına ulaşmak istedi. İlk yazdığı mektuba cevap alamayan Elif, ikinci bir mektup daha gönderdi. Donörüyle tanışacağı günün hayalini kuran Elif, bağışçısının ağabeyinden gelen mektupla büyük üzüntü yaşadı. Elif'e, donörünün ağabeyi tarafından "süper kahramanı"nın 29 Haziran 2021'de kazada hayatını kaybettiğini yazan bir mektup gönderildi. Anne Betül Demirbaş da kızının yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayan "süper kahramanının melek olduğunu" ifade etti. Kızıyla donörlerinin mezarına gidip dua okumak istediklerini aktaran anne Demirbaş, bağışçılarının ailesine ulaşmayı ve acılarını paylaşmayı arzuladıklarını kaydetti. Sağlık AA / İsmihan Özgüven 6 Kasım Adana Sağlık Haberler Son Dakika

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