Soma'da 70 Yaşındaki Kadının Safra Kesesinden 20 Bin Taş Çıkarıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde ameliyat edilen 70 yaşındaki kadının safra kesesinden binlerce taş çıkarıldı.

Soma Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran Ayşe Çobanlar'ın muayenesini yapan genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, görüntülemede hastanın ana safra kanalına düşen taşları ve yoğun iltihabı tespit etti.

Gerekli tedavinin ardından acil ameliyata alınan hastanın safra kesesinden irili ufaklı binlerce taş çıkarıldı.

Ameliyat sonrası hastanede müşahede altında tutulan kadın, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

"Sayamayacağımız kadar çok sayıda taşla karşılaştık"

Koyuncu, AA muhabirine ameliyata başladıklarında sayamayacak kadar çok taşla karşılaştıklarını söyledi.

"Laparoskopik yöntemle safra kesesini perfore etmeden çıkardık." diyen Koyuncu, şunları kaydetti:

"Ardından piyesi açtığımızda 2-3 milimetre boyutlarında sayamayacağımız kadar çok sayıda taşla karşılaştık. Laparoskopik olarak safra kesesini açtığımızda da aynı şekilde yüzlerce hatta binlerce taşı net şekilde gördük. Yapay zekayla yaptığımız tahminlere göre safra kesesinde 20 binin üzerinde taş bulunuyordu. Buradaki en önemli nokta, taşları karın içine düşürmeden ve herhangi bir perforasyona yol açmadan çıkarmaktı. Bu süreci başarıyla yönetmeyi başardık."

"Bu kadar taşın çıkacağını hiç beklemiyordum"

Ameliyat sonrası rahatladığını belirten Ayşe Çobanlar da "Karın ağrısıyla başvurdum ama bu kadar taşın çıkacağını hiç beklemiyordum. Şimdi çok şükür ağrılarımdan kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Çobanlar da hasta eşinin çok şiddetli ağrılar çektiğini dile getirerek, "Burak Bey, bizi hiç yalnız bırakmadı. Eşim anında servise yatırıldı, iltihabı giderildi ve başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Safra kesesinden yirmi binin üzerinde taş çıktı. Bu titiz tedavi için kendisine minnettarız." diye konuştu.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Kıvanç Yaşar, nadir görülen vakaların yönetiminde deneyimli kadronun önemine dikkati çekti.