Haberler

Soma'da 70 Yaşındaki Kadının Safra Kesesinden 20 Bin Taş Çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan acil ameliyatla safra kesesinden 20 binin üzerinde taş çıkarıldı. Ameliyata liderlik eden Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, hastayı başarıyla tedavi ettiklerini duyurdu.

Manisa'nın Soma ilçesinde ameliyat edilen 70 yaşındaki kadının safra kesesinden binlerce taş çıkarıldı.

Soma Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran Ayşe Çobanlar'ın muayenesini yapan genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, görüntülemede hastanın ana safra kanalına düşen taşları ve yoğun iltihabı tespit etti.

Gerekli tedavinin ardından acil ameliyata alınan hastanın safra kesesinden irili ufaklı binlerce taş çıkarıldı.

Ameliyat sonrası hastanede müşahede altında tutulan kadın, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

"Sayamayacağımız kadar çok sayıda taşla karşılaştık"

Koyuncu, AA muhabirine ameliyata başladıklarında sayamayacak kadar çok taşla karşılaştıklarını söyledi.

"Laparoskopik yöntemle safra kesesini perfore etmeden çıkardık." diyen Koyuncu, şunları kaydetti:

"Ardından piyesi açtığımızda 2-3 milimetre boyutlarında sayamayacağımız kadar çok sayıda taşla karşılaştık. Laparoskopik olarak safra kesesini açtığımızda da aynı şekilde yüzlerce hatta binlerce taşı net şekilde gördük. Yapay zekayla yaptığımız tahminlere göre safra kesesinde 20 binin üzerinde taş bulunuyordu. Buradaki en önemli nokta, taşları karın içine düşürmeden ve herhangi bir perforasyona yol açmadan çıkarmaktı. Bu süreci başarıyla yönetmeyi başardık."

"Bu kadar taşın çıkacağını hiç beklemiyordum"

Ameliyat sonrası rahatladığını belirten Ayşe Çobanlar da "Karın ağrısıyla başvurdum ama bu kadar taşın çıkacağını hiç beklemiyordum. Şimdi çok şükür ağrılarımdan kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Çobanlar da hasta eşinin çok şiddetli ağrılar çektiğini dile getirerek, "Burak Bey, bizi hiç yalnız bırakmadı. Eşim anında servise yatırıldı, iltihabı giderildi ve başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Safra kesesinden yirmi binin üzerinde taş çıktı. Bu titiz tedavi için kendisine minnettarız." diye konuştu.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Kıvanç Yaşar, nadir görülen vakaların yönetiminde deneyimli kadronun önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Soner Övümlü - Sağlık
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.