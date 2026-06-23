Söke'de vatandaşlar 'kalıtsal hastalıklar' konusunda bilgilendirildi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Ulusal Fenilketonüri Günü kapsamında açılan farkındalık standında vatandaşlara kalıtsal metabolizma hastalığı olan fenilketonüri ile yeni doğanlarda topuk kanı taramasının önemi hakkında bilgi verildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde, akraba evliliği ile tetiklenen kalıtsal metabolizma hastalığına ve yeni doğanlarda topuk kanı ile erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Ulusal Fenilketonüri Günü kapsamında farkındalık standı açıldı. Fenilketonüri (kalıtsal bir metabolik hastalık) hastalığına dikkat çekmek, erken tanı ve tedavinin önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen stantta vatandaşlar bilgilendirildi. Konu ile ilgili Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada "Standımıza Başhekim Yardımcımız Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Funda Arıcı katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Erken tanı, doğru takip ve bilinçli yaklaşımla fenilketonüri ile mücadelede farkındalığı artırmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı