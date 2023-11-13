Söke Belediyesi Personeline LÖSEV Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Söke Belediyesi, personeline yönelik LÖSEV farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde kanserle mücadele edenlere ve ailelerine nasıl destek olunması gerektiği, LÖSEV'in gönüllülük çalışmaları ve nasıl gönüllü olunabileceği konularında bilgiler aktarıldı.

Söke Belediyesi, personeline yönelik LÖSEV farkındalık eğitimi düzenlendi.

Söke Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde, LÖSEV yetkilileri tarafından kanserle mücadele edenlere ve ailelerine nasıl destek olunması gerektiği, LÖSEV'in gönüllülük çalışmaları, nasıl gönüllü olunabileceği ve gönüllülerin neler yapabildiği konularında bilgiler aktarıldı.

LÖSEV yetkilileri, toplum olarak Lösemi ve kanser türleri ile ilgili bilinçli bireylerin, Lösemililer için yapabileceklerinin farkında olması gerektiği vurgulanırken, "Toplumda herkesin bu türlü hastalıklara yönelik potansiyel bir aday" olduğunun altı çizildi.

Farkındalık eğitiminde verilen bilgiler ve yapılan sunumun yanında Türk Sineması'nın klasikleri arasında yer alan Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı 'Canım Kardeşim' adlı filmden de kesitler aktarıldı.