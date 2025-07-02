Sokak Kedilerine Keyfi Tedavi Tepkisi

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kadının sosyal medya üzerinden sokak kedilerine yaptığı tedavi girişimleri tepki çekti. Veteriner Hekimleri Odası, yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir kadının sosyal medya paylaşımında hasta sokak kedilerine tedavi amaçlı iğne yaptığını anlattığı ve diğer hasta kediler için de destek istediği paylaşımlar tepki çekti. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, yasal süreç başlattıklarını belirtirken, emekli Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut da "Veteriner teknikerleri bile ancak hekim nezaretinde işlem yapabilirken bu kişi sokakta bulduğu hayvanlar üzerinde kendince tanı koymakta, keyfi enjeksiyonlar yapmaktadır. Yaptığı sıvıların içeriği bilinmemektedir. İvedilikle müdahale edilmelidir" dedi.

Hendek ilçesinde bir kadının sosyal medya paylaşımlarında sokak kedilerine, herpes virüsü için iğne yaptığı, tedavi etmeye çalıştığını belirttiği görüntüler yer aldı. Görüntüler, çok sayıda hayvanseverin tepkisine yol açtı. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, konunun ilk andan itibaren takipçisi olduklarını ifade ederek, yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Bu kişinin veteriner hekim olmadığını belirten Toker, "Veteriner hekim olmayan hiç kimse hayvanlara tedavi ya da koruyucu hekimlik uygulamaları gerçekleştiremez. İddia edildiği gibi hayvanseverlik adı altında hayvan ve insan sağlığını risk altına sokamaz" ifadelerinde bulundu.

'İYNE' DEDİĞİ 'İĞNE', 'ASGARİ' DEDİĞİ 'ASCARİS'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan emekli Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, şu ifadeleri kullandı.

"Hendek'e yaşayan bu kişi sokakta bulduğu kedilere tedavi yapıyorum adı altında kafasına göre ilaç enjeksiyonu yapıyor. Yazdıklarından herhangi bir eğitim almadığı açık, çok açık. 'İyne' dediği 'iğne', 'asgari' dediği 'ascaris barsak solucanı', Herpes virüsü için tüm kedilere antibiyotik yaptığını söylüyor. Virüslere etki etmez. Bu kişi hem başıboş hayvanlar hem de halk sağlığı için risk oluşturmaktadır. Veteriner teknikerleri bile ancak hekim nezaretinde işlem yapabilirken bu kişi sokakta bulduğu hayvanlar üzerinde kendince tanı koymakta, keyfi enjeksiyonlar yapmaktadır. Yaptığı sıvıların içeriği bilinmemektedir. Bu kişi bu ilaçları, antibiyotikleri kimin kaşesi, hangi reçete ile temin etmektedir? İvedilikle müdahale edilmelidir."

Haber: Serhat YILMAZ/HENDEK (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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