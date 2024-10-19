Şok edici iddia daha: Covid döneminde hastalar bilerek entübe edildi
Covid19 döneminde entübe edilen bir hastanın çektiği görüntüler gün yüzüne çıktı. 'Hayatımla oynuyorlar, kurtarın beni' diyen hastanın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Hastaların bilerek entübe edildiği şüphesi gündeme geldi. 'Benim hayatımla oynadılar baba' son cümleleri oldu. Hastanın çektiği videoda, hastanenin durumu bilerek yaptığı iddia edildi.
Yenidoğan çetesi skandalının ardından yeni bir iddia ortalığa atıldı. Covid19 döneminde entübe edilen bir hastanın çekilmiş görüntüleri gün yüzüne çıktı. "Hayatımla oynuyorlar, kurtarın beni" diyen hastanın yaşamını yitirdiği öğrenilirken olay, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Akıllara Covid19 döneminde hastaların bilerek entübe edildiği şüphesi gelirken durum gizemi korumaya devam ediyor.
"Benim hayatımla oynadılar baba" son cümleleri oldu. Covid-19 döneminde entübe edilen bir hastanın kayıt altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Videodaki kişinin "Kurtarın beni baba, çok kötüyüm. Tek sorumlusu hastane. Bunları bilerek yaptılar, bana oyun oynadılar. Hayatımla oynadılar, belki bir gün bunu izlersiniz"