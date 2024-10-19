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Şok edici iddia daha: Covid döneminde hastalar bilerek entübe edildi

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Covid19 döneminde entübe edilen bir hastanın çektiği görüntüler gün yüzüne çıktı. 'Hayatımla oynuyorlar, kurtarın beni' diyen hastanın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Hastaların bilerek entübe edildiği şüphesi gündeme geldi. 'Benim hayatımla oynadılar baba' son cümleleri oldu. Hastanın çektiği videoda, hastanenin durumu bilerek yaptığı iddia edildi.

Yenidoğan çetesi skandalının ardından yeni bir iddia ortalığa atıldı. Covid19 döneminde entübe edilen bir hastanın çekilmiş görüntüleri gün yüzüne çıktı. "Hayatımla oynuyorlar, kurtarın beni" diyen hastanın yaşamını yitirdiği öğrenilirken olay, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Akıllara Covid19 döneminde hastaların bilerek entübe edildiği şüphesi gelirken durum gizemi korumaya devam ediyor.

"Benim hayatımla oynadılar baba" son cümleleri oldu. Covid-19 döneminde entübe edilen bir hastanın kayıt altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Videodaki kişinin "Kurtarın beni baba, çok kötüyüm. Tek sorumlusu hastane. Bunları bilerek yaptılar, bana oyun oynadılar. Hayatımla oynadılar, belki bir gün bunu izlersiniz"

Şok edici iddia daha: Covid döneminde hastalar bilerek entübe edildi
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Sağlık

Hastane 3-sayfa Sağlık Hukuk Baba

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Yorumlar (3)

Mehmet hakan Çelik:

Covid döneminde dünya sağlık örgütü ne emir verdiyse birkaç ülke haricinde tüm ülkeler, işvereninden emir alır gibi her söyleneni harfiyen yerine getirdi.Hükümetler dünya nüfusunun azaltılmak istendiğini gayet iyi biliyorlardı ve bu kirli oyuna destek verdiler.istisnasız tüm dünya ülkelerini birkaç aile yönetiyor.hiçbir ülkenin başkanı küreselcilerin emri ve izni olmadan önemli hiçbir karar alamaz.güç küreselcilerin elinde.vatan,millet kavramı ne yazık ki bitmiştir.Malesef salgınlar devam edck

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Kamile Soyteki:

Yapmayın Allah aşkına ne alaka ya. Adam yazık bi yerinden soluyor tabi ki Entübe edilecek

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Hayday Turkpars:

biz yakınlarımızı zorla hergün gide gele evrak imzalayarak çıkardık çok şükür kurtuldu fakat usül ve haklarını bilmeyen hasta ve yakınları perişan oldu sebep olanların allah bin belasını versin

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