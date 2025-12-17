Haberler

Sinop'ta SMA hastası bebek için bağış kampanyası devam ediyor

Güncelleme:
Sinop'ta SMA Tip 1 teşhisi konulan 5 aylık Uras Çağrı Çelik için başlatılan bağış kampanyası, %40 seviyesine ulaştı. Aile, Dubai'de uygulanan tedavi için destek arıyor.

SİNOP'ta Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 5 aylık Uras Çağrı Çelik için başlatılan bağış kampanyasında yüzde 40 seviyesine ulaşabildi. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Sinop Kent Konseyi, Uras bebeğin kampanyasına destek toplamak için basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da yaşayan ve Sinoplu olan Hüseyin-Gonca Çelik çiftinin 5 aylık bebekleri Uras Çağrı'ya 14 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Çelik çifti, yaptıkları araştırmada, SMA Tip 1 hastaları için Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan tedavinin olduğunu öğrendi. Aile, bebekleri için 12 Eylül'de İstanbul Valiliği'nin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı. Gen tedavisi masraflarını toplama hedefiyle başlatılan kampanya, şu ana kadar yüzde 40'a ulaşıldı. Kampanya için Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Sinop Kent Konseyi ortaklaşa basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, vatandaşlar ve Uras bebeğin yakınları katıldı.

Toplantıda konuşan Uras Çağrı'nın babası Hüseyin Çelik, "Bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Zamanımız hızla daralıyor ve Uras'ın hayata tutunabilmesi için desteğe ihtiyacı var" dedi.

Vatandaşları SMS ile destek vermeye çağıran Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Uras bebek bizim evladımız. Aslolan insanı yaşatmaktır, her şey insana dairdir. İnsanlar yaşadıkça, yaşatıldıkça ülkenin kaderi şekillenir" diye konuştu.

Uras için kamuoyundan acil destek çağrısında bulunan Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel ise iş insanları ve vatandaşları Uras bebek için sorumluluk almaya davet etti.

Haber – Kamera: Esra AKSU / Sinop

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
