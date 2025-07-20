Slovenya Meclisi, Ölümcül Hastalığa Sahip Bireylere Ötanazi Hakkı Tanıdı

Slovenya Meclisi, Ölümcül Hastalığa Sahip Bireylere Ötanazi Hakkı Tanıdı
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Slovenya Meclisi, ölümcül hastalıkla mücadele eden bireylere hayatlarına destekli son verme hakkı veren yasayı onayladı. Oylamada, 50 milletvekili 'evet', 34 milletvekili 'hayır', 3 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

SLOVENYA meclisi, ölümcül hastalığı olan yetişkinlere hayatlarına son verme hakkı tanıyan yasayı kabul etti.

Slovenya Meclisi, ölümcül hastalıkla mücadele eden yetişkin bireylere kendi hayatlarına destekli son verme hakkı tanıyan yasayı onayladı. Mecliste yapılan oylamada, ötanazi için 50 milletvekili 'evet', 34 milletvekili 'hayır', 3 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Mecliste onaylanan yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verilecek. Ruhsal hastalık kaynaklı acı çekenler için 'destekli ölüm yasası'nın uygulanmayacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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