Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne yeni hizmet binası yapılıyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, inşası devam eden 40 yataklı Sivrihisar Devlet Hastanesi ek binası hakkında açıklamada bulundu.

Bildirici, yaptığı yazılı açıklamada, Sivrihisar Devlet Hastanesinin 2 bin 813 metrekare kapalı alana inşa edilen ve kısa sürede tamamlanması planlanan 40 yataklı yeni hizmet binası yapımının sürdürdüğünü hatırlattı.

İl Sağlık Müdürlüğünün talebi, Sağlık Bakanlığının desteği ve onayıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi D rol grubundan C rol grubuna yükseltildiğini belirten Bildirici, şunları kaydetti:

"Bu gelişme, Sivrihisar Devlet Hastanemizde sağlık insan gücü mevcudunun, modern tıbbi donanımın, hizmet sunum kapasitesinin, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını sağlamasının yanı sıra ilçe halkımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişim imkanını da mümkün kılacaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın tıbbi bakım ve tedavilerini mümkün olduğu ölçüde bulunduğu sağlık bölgesinde alması sağlanarak, farklı il ve ilçe hastanelerine sevk edilme ihtiyacını azaltacak, sağlık alanında daha modern şartlarda hizmet verilecektir. Sivrihisar ilçemize ve Sivrihisarlı hemşerilerimize hayırlı olmasını dileriz."