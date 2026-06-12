Siverek'te ruh sağlığı hastalarının el emeği ürünleri sergilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, hastaların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

Siverek Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi ve takipleri sürdürülen yaklaşık 300 hastanın sosyal hayata katılımlarını artırmak ve motivasyonlarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında hastaların çeşitli atölye çalışmaları sırasında hazırladığı el işi ürünler, hastane içerisinde kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan ürünler, hastaların hem rehabilitasyon süreçlerine katkı sağladı hem de üretkenliklerini ortaya koymalarına imkan sundu. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin hastaların özgüven kazanmalarına, sosyal becerilerini geliştirmelerine ve topluma uyum süreçlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında katılımcılara çiğ köfte ve çeşitli ikramlar da sunuldu. Hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları bir araya gelerek keyifli vakit geçirirken, düzenlenen ikramlar etkinliğe ayrı bir renk kattı. Etkinliği ziyaret eden vatandaşlar ve sağlık çalışanları da sergilenen eserleri ilgiyle inceleyerek hastalara destek verdi.

Yetkililer, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin yalnızca tedavi hizmeti sunmadığını, aynı zamanda hastaların sosyal yaşam içerisinde daha aktif rol almalarını sağlayacak çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek benzer etkinliklerin devam edeceğini kaydetti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı