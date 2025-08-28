Sivas ve ilçelerine 159 yeni doktorun ataması yapıldı

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Sivas tarihinin en büyük doktor atamasının yapıldığını belirtti.

Aksu, Sivas'ın sağlık altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adım daha atıldığını aktararak, "Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi, Sivas Devlet Hastanesi, Sağlık Ocakları ile ilçelerimize yeni hekimler atanarak hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Atamada emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'e ve emeği geçen herkese hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, Sivas'ımıza şifa olsun." ifadelerini kullandı.