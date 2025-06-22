Sivas'ta YKS Sınavında Bayılan Öğrenci Ambulansla Taşındı

Sivas'ta YKS Sınavında Bayılan Öğrenci Ambulansla Taşındı
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Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Alan Yeterlilik Testi (AYT) sırasında baygınlık geçiren 17 yaşındaki Defne Deniz, sedyeyle ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) etabında, baygınlık geçiren Defne Deniz (17), sedyeyle ambulansa taşınıp tedavi edildi.

AYT için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi'nde sınava giren Defne Deniz, sınavın sonlarına doğru baygınlık geçirdi. Görevlilerin ihbarıyla fakülteye sevk edilen sağlıkçıların sınav salonundan sedyeyle aldıkları Deniz, ambulansa taşındı. Ambulansta bir süre müdahale edilen Defne Deniz, kendine geldikten sonra hastaneye götürülmek istemedi. Deniz daha sonra ailesiyle fakülteden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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