Sivas'ta keneden yılın 3'üncü ölümü gerçekleşti

Sivas'ta bu yıl kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Tokat'ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde ikamet eden H. Y. vücuduna yapışan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları servisinde KKA tanısıyla yatan başka hastalarda bulunduğu belirtildi. Uzmanlar kene ısırmaların ölümcül sonuçlar doğurabildiğini hatırlatarak özellikle hayvancılıkla uğraşanları dikkatli olmaları, vücutlarına yapışan keneleri kendileri çıkartmamaları konusunda uyardı.