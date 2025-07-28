Sivas'ta Kene Isırması Sonucu KKKA Hastalığına Yakalanan Kadın Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 50 yaşındaki Ayşegül Yücel, hastanede hayatını kaybetti. Kentte bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye ulaştı.

SİVAS'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Ayşegül Yücel (50), hayatını kaybetti.

Zara ilçesine bağlı Gühertaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli, 1 çocuk annesi Ayşegül Yücel'in vücuduna yaklaşık bir hafta önce kene yapıştı. Keneyi çıkardıktan birkaç gün sonra rahatsızlanan Yücel, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan Yücel, hayatını kaybetti. Yücel'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kentte bu yıl KKKA hastalığından ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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