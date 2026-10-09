Sivas'ta düzenlenen 5. Uluslararası Kanser Günleri'nde erken teşhis vurgusu yapıldı

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Kanser Günleri'nde kanserle mücadele, erken teşhis ve güncel tedavi yöntemleri ele alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde 9-10 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Kanser Günleri, bilim insanları ve sağlık profesyonellerini bir araya getirdi. Programa konuşmacı olarak katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Valiliği himayelerinde 2024 yılı başında hayata geçirilen ŞİFA Projesi kapsamında hizmet veren Mobil Kanser Tarama Aracı ve yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kanserde erken teşhisin öneminin vurgulandığı programda, güncel bilimsel araştırmalar, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve disiplinler arası iş birlikleri değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı