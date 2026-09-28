Sivas Numune Hastanesi uzmanı, kuduzda yarayı 15 dakika su ve sabunla yıkamayı önerdi

Sivas Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Banu Ramazanoğlu, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Ramazanoğlu, kuduzun hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve belirtiler başladıktan sonra ölümcül seyredebildiğini belirtti. Kuduzun özellikle enfekte hayvanların ısırması, tırmalaması veya salyasının açık yarayla teması sonucu bulaşabildiğini ifade eden Ramazanoğlu, riskli temas sonrası yaranın en az 15 dakika bol su ve sabunla yıkanması ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Ramazanoğlu, hekim değerlendirmesine göre kuduz aşısı ve gerekli durumlarda kuduz immünglobulini uygulanabileceğini belirterek, hayvan ısırığı ve tırmalamalarının kesinlikle önemsenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı