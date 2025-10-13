Haberler

Sivas Numune Hastanesi'nde Dünya Ruh Sağlığı Günü Etkinliği

Sivas Numune Hastanesi'nde Dünya Ruh Sağlığı Günü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Numune Hastanesi, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, danışanlar ve sağlık çalışanları müzik eşliğinde halay çekerek coşkulu anlar yaşadı ve pasta kesildi. Etkinlik, danışanlar için moral kaynağı oldu.

Sivas Numune Hastanesinde Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen programda, danışanlar ve sağlık çalışanları bir araya gelerek müzik eşliğinde halay çekti, coşkulu anlar yaşadı.

Programda, danışanların da katılımıyla pasta kesildi.

Eğlenceli anlara sahne olan etkinlik, danışanlar için moral kaynağı oldu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Sağlık
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Galatasaray'a resmen piyango vurdu! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler

G.Saray'a resmen piyango vurdu! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Galatasaray'a resmen piyango vurdu! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler

G.Saray'a resmen piyango vurdu! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.