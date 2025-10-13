Sivas Numune Hastanesi'nde Dünya Ruh Sağlığı Günü Etkinliği
Sivas Numune Hastanesi, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, danışanlar ve sağlık çalışanları müzik eşliğinde halay çekerek coşkulu anlar yaşadı ve pasta kesildi. Etkinlik, danışanlar için moral kaynağı oldu.
Sivas Numune Hastanesinde Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen programda, danışanlar ve sağlık çalışanları bir araya gelerek müzik eşliğinde halay çekti, coşkulu anlar yaşadı.
Programda, danışanların da katılımıyla pasta kesildi.
Eğlenceli anlara sahne olan etkinlik, danışanlar için moral kaynağı oldu.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Sağlık