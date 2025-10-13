Sivas Numune Hastanesi'nde Dünya Ruh Sağlığı Günü Etkinliği

Sivas Numune Hastanesinde Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen programda, danışanlar ve sağlık çalışanları bir araya gelerek müzik eşliğinde halay çekti, coşkulu anlar yaşadı.

Programda, danışanların da katılımıyla pasta kesildi.

Eğlenceli anlara sahne olan etkinlik, danışanlar için moral kaynağı oldu.