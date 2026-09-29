Sivas Numune Hastanesi kardiyoloğu Cesur, kalp sağlığı için 4 temel öneri sıraladı

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Sivas Numune Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Cesur, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yönelik önemli önerilerde bulundu.

Kalp ve damar hastalıklarının dünyada önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirten Cesur, hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kalp sağlığının korunmasında hareketli yaşam, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durma, dengeli beslenme ve stresin azaltılması olmak üzere 4 temel noktaya dikkat çeken Cesur, düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Cesur, "Hareketsiz yaşamdan kaçınalım, sigara ve tütün ürünlerinden uzak duralım, dengeli beslenelim ve stresi mümkün olduğunca azaltalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı