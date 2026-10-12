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Sivas Numune'deki Romatoloji Uzmanı Dr. Seda Atik, artritte erken tanı çağrısı yaptı

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Sivas Numune'deki Romatoloji Uzmanı Dr. Seda Atik, artritte erken tanı çağrısı yaptı
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Sivas Numune Hastanesi'nde Romatoloji Uzmanı Dr. Seda Atik, Dünya Artrit Günü'nde artrit ve erken tanı hakkında bilgi verdi. Atik, sabah tutukluğu, şişlik ve gece ağrısında uzmana başvurulması gerektiğini, erken tanı ve uygun tedaviyle eklem hasarının önlenebileceğini söyledi.

Sivas Numune Hastesi'nde görevli Romatoloji Uzmanı Dr. Seda Atik, 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla artrit hastalığının belirtileri, erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Artritin, eklemlerde iltihaplanmaya bağlı olarak ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığıyla ortaya çıkan bir durum olduğunu belirten Atik, her eklem ağrısının normal kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzm. Dr. Atik, "Toplumda eklem ağrıları sık görülmektedir. Yaşa bağlı kireçlenme veya travmalar eklem ağrısına neden olabilir. Ancak özellikle sabahları ortaya çıkan eklem tutukluğu, şişlik, ısı artışı ve ödem, iltihaplı romatizmal hastalıkların ilk belirtileri arasında yer alabilir. Ağrıların istirahat halinde ve geceleri de devam etmesi durumunda mutlaka bir hekime başvurulmalıdır." dedi.

Romatizmal hastalıkların yalnızca ileri yaşlarda görülmediğine dikkat çeken Atik, bu hastalıkların gençlerde ve çocuklarda da ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Günümüzde romatizmal hastalıkların tedavisinde etkili seçenekler bulunduğunu belirten Atik, "Erken tanı ve uygun tedaviyle eklem hasarının önlenmesi, eklem fonksiyonlarının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması mümkündür. Bu nedenle eklem ağrılarıyla yaşamayı normal kabul etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Atik, özellikle uzun süren eklem ağrısı, şişlik, gece ağrısı ve sabah tutukluğu yaşayan bireylerin bir uzmana başvurmaları gerektiğini belirterek, "Unutmayalım, yaşam kalitemizi korumak, eklem sağlığımızı korumaktan geçer." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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