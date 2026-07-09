15 milyar liralık dev sağlık yatırımında sona gelindi: 1071 yataklı hastane yıl sonunda açılacak

Ak Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, yapımı devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Muhtarlar ve basın mensuplarıyla birlikte inşaat alanını gezen Aksu, güncel maliyeti yaklaşık 15 milyar lira olarak hesaplanan ve gerektiğinde 1.300 yatak kapasitesine ulaşabilecek hastanenin yıl sonuna kadar hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ak Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, yapımı devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. İl merkezindeki mahalle muhtarları, AK Parti teşkilat mensupları ve basın mensuplarıyla birlikte inşaat alanını gezen Aksu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Türkiye'nin en büyük sağlık yatırımları arasında gösterilen projenin son aşamaya geldiğini belirten Aksu, hastanenin yalnızca Sivas'a değil, çevre illere de hizmet verecek bölgesel bir sağlık üssü olacağını ifade etti. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Aksu, hedeflerinin hastaneyi yıl sonuna kadar hizmete açmak olduğunu söyledi.

"Sivas'ın en büyük yatırımlarından biri"

Yeni hastanenin güncel maliyetinin yaklaşık 15 milyar lira olduğunu ifade eden Aksu, aynı büyüklükte bir hastanenin Hatay'da ihale edildiğini belirterek, "Bugün bu hastaneyi yeniden yapacak olsak yaklaşık 15 milyar liralık bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu rakam bile yatırımın büyüklüğünü göstermeye yeter. Sivas'a kazandırılan en büyük kamu yatırımlarından birinden söz ediyoruz" dedi.

1071 yatakla başlayacak, 1300 yatağa çıkarılabilecek

Yeni hastanenin sembolik olarak 1071 yatak kapasitesiyle planlandığını belirten Aksu, ihtiyaç halinde kapasitenin 1.300 yatağa kadar artırılabileceğini söyledi. Modern mimarisi, ileri teknolojiye sahip tıbbi donanımı ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çeken hastanenin, bölgedeki sağlık hizmetlerinin niteliğini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

"Sağlıkta önemli yatırımları hayata geçirdik"

Sivas'ta son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade eden Aksu, "İlçelerimiz başta olmak üzere hastanelerimizi yeniledik. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli mesafeler katettik. 13'ten fazla Aile Sağlığı Merkezini hizmete açtık. Ambulans helikopterimizi göreve başlattık. Numune Hastanemizde yoğun bakım üniteleri ve idari alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yaptık. Ancak bizim en büyük hedefimiz ve 'Kızıl Elma' olarak gördüğümüz proje bu hastaneydi" diye konuştu.

Muhtarlar ve basın mensupları projeyi yerinde gördü

Hastanenin büyüklüğünün ve teknik kapasitesinin yerinde görülmeden tam anlamıyla anlaşılamayacağını dile getiren Aksu, bu nedenle mahalle muhtarları ve basın mensuplarını inşaat alanında ağırladıklarını belirtti. Aksu, "İnsan bazen yapılan yatırımı yerinde görmeden büyüklüğünü tam olarak kavrayamıyor. Bu nedenle hem muhtarlarımızın hem de basın mensuplarımızın projeyi yakından incelemesini istedik. Her şeyimiz Sivas için. Gece gündüz demeden şehrimize yeni yatırımlar kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı