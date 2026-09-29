Şırnak Uludere'de öğrencilere kuduz hastalığı ve korunma yöntemleri anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrencilere kuduz hastalığı, bulaş yolları ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim, Ortasu Ortaokulu öğrencilerine yönelik yapıldı. Eğitimde öğrencilere kuduz hastalığı, bulaş yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Hayvanlarla temas sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar da öğrencilerle paylaşılırken, özellikle hayvan teması sonrasında yapılması gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Hayvan teması sonrası doğru davranışlar anlatıldı

Kuduz konusunda farkındalığın artırılmasının amaçlandığı eğitimde, öğrencilerin hayvanlarla temas sırasında ve sonrasında doğru davranışları öğrenmelerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Yetkililer, öğrencilerin hastalık konusunda bilinçlendirilmesi ve doğru davranışların kazandırılması amacıyla eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı