Haberler

Şırnak’ta sağlıklı yaşam için farkındalık seferberliği

Şırnak’ta sağlıklı yaşam için farkındalık seferberliği
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak’ta Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşların kan şekeri ve el kavrama kuvveti ölçülürken, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şırnak'ta Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşların kan şekeri ve el kavrama kuvveti ölçülürken, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şırnak Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara yönelik çeşitli sağlık ölçümleri yapıldı. Etkinlik kapsamında kurulan bilgilendirme standında vatandaşların kan şekeri ölçülerek sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Katılımcıların el dinamometresiyle kavrama kuvvetleri de ölçülerek fiziksel uygunluk düzeyleri değerlendirildi. Etkinlikte ayrıca fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sağlıklı yaşlanma konularında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara, kendi sağlık durumlarını düzenli takip etmelerinin ve fiziksel olarak aktif bir yaşam sürdürmelerinin önemi anlatıldı. Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle sağlıklı yaşam konusunda toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Maltepe'de silahlı kavga! 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor

Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor
Belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık

Belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar
Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi

Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Savaşta bir ilk! Ukrayna'nın İHA'ları 3 bin kilometre gidip Rusya'yı vurdu

Dünya savaş tarihine geçecek saldırı

65 yaşındaki Hatice'nin ölümünde Adli Tıp'tan kritik rapor! Savcı müebbet istedi

Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü