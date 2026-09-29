Haberler

Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanlara aşı ve küpe uyguluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanlara aşı ve küpe uyguluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıklarını önlemek ve kayıt altına almak için aşılama ve küpeleme yapıyor. Bahçelievler ve Şehrinuh mahallelerinde veteriner hekimler, hayvanları kontrol ederek kimliklendirme ve erken tespit için çalışma yapıyor.

Şırnak'ta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla yürütülen aşılama ve küpeleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki mahallelerde hayvanları tek tek kontrol ederek gerekli sağlık uygulamalarını gerçekleştiriyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, merkez ilçeye bağlı Bahçelievler ve Şehrinuh mahallelerinde yürüttükleri çalışmalarda hayvanları sağlık kontrolünden geçiriyor. Sahada gerçekleştirilen uygulamalarda hayvanların genel sağlık durumları kontrol edilirken, ihtiyaç duyulan hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme işlemleri de yapılıyor. Küpeleme çalışmalarıyla hayvanların kimliklendirilerek kayıt sistemine dahil edilmesi ve hayvan hareketlerinin daha etkin şekilde takip edilmesi hedefleniyor. Veteriner ekipleri tarafından yürütülen kontrollerin, hayvan hastalıklarının erken tespit edilmesi ve yayılmasının önlenmesi açısından da önem taşıdığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde hayvan sağlığının korunmasına yönelik aşılama, küpeleme ve kontrol çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu

Çiftçilerin kabusu için yolun sonu

FETÖ operasyonunda 20 gözaltı! Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı
Kıvanç Tatlıtuğ Boğaz'da balık tutarken görüntülendi

Ünlü oyuncuyu Boğaz'da görenler telefonuna sarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncudan 8 yıl sonra gelen itiraf! Yine onunla evlenirdim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı

Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli

"Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun..."
Kağıthane'de 3 gün rehin tutulan 2 kişi kurtarıldı! Elleri koli bandıyla bağlıydı, 'Dualarım kabul oldu' diye ağladılar

3 gün elleri bağlanıp dövüldüler! Kurtarıldıkları anı görmeniz lazım