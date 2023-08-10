Şırnak'ta Boğazına Çengelli İğne Kaçan Bebek Şanlıurfa'ya Sevk Edildi

ŞIRNAK'ta boğazına çengelli iğne kaçan 5 aylık Mehmet Zeyrek, ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Boğazına çengelli iğne kaçan 5 aylık Mehmet Zeyrek için ailesi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler, ilk müdahale sonrası bebeği hastaneye götürdü. Çekilen röntgende iğnenin ilerlediği tespit edilince, bebeğin Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi, İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter talep edildi. Gelen ambulans helikopterle Mehmet bebek, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan bebeğin boğazına kaçan iğnenin, endoskopi ile çıkarılacağı öğrenildi.