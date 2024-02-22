Şırnak'ta Aortik İntramural Hematom (IMH) Rahatsızlığı Bulunan Kadriye Ş, Ambulans Uçakla Ankara'ya Nakledildi
Şırnak'ta yaşayan 77 yaşındaki Kadriye Ş, Aortik İntramural Hematom (IMH) rahatsızlığı nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda hastalığı tespit edilen Kadriye Ş, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Şırnak'ta Aortik İntramural Hematom (IMH) rahatsızlığı bulunan 77 yaşındaki Kadriye Ş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Şikayetleri üzerine Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadriye Ş'nin tetkiklerinde, hastalığı tespit edildi.
Hasta, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.