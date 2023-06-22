Şırnak'ta 1030 hastaya evde sağlık hizmeti veriliyor

Şırnak merkez ve 6 ilçesi ile köylerinde, 6 evde bakım hizmetleri, 2 ağız ve diş sağlığı ekibiyle doktor kontrolü ihtiyacı olan ve yatağa bağımlı 1030 hastaya evde sağlık hizmeti veriliyor.

ŞIRNAK merkez ve 6 ilçesi ile köylerinde, 6 evde bakım hizmetleri, 2 ağız ve diş sağlığı ekibiyle doktor kontrolü ihtiyacı olan ve yatağa bağımlı 1030 hastaya evde sağlık hizmeti veriliyor. Şırnak Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu Doktor Ahmet Demir, "Şırnak merkez ve köylerinde 190 hastamız bulunmaktadır. Genel durum değerlendirmesi yapıp, tetkik ve tahliller alıyoruz. Evde yapılamayacak tedavilerde hastayı evde nakil aracıyla hastaneye yönlendiriyoruz" dedi.

Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi, Uludere ilçe merkezleri ve kırsalında doktor kontrolü gereken, yatağa bağımlı, bakıma ve ilgiye muhtaç 1030 hastaya evde sağlık hizmeti veriliyor. 6 evde bakım hizmetleri ve 2 ağız ve diş sağlığı ekibiyle gerçekleştirilen çalışmada, destek talebini iletenlere aynı gün içinde dönüş yapılarak, sağlık çalışanları aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi hizmetler sunuluyor. Ekipler, ayda en az iki kez, talep olmasa dahi, yaptıkları ziyaretlerde hastalara ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda bilgiler veriyor. Gerekli görülmesi halinde ise hastalar evde bakım nakil araçlarıyla hastaneye sevk ediliyor.