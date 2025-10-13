Sinüzit: Yaşam Kalitesini Düşüren Gizli Tehdit

KULAK Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lütfü Şeneldir, sinüzitin yalnızca burun tıkanıklığı veya baş ağrısıyla sınırlı bir sağlık sorunu olmadığını belirterek, " Sinüzit ; nefes almayı, uyku kalitesini, hatta ruh halini bile etkileyen, kronikleştiğinde yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürebilen bir hastalıktır" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lütfü Şeneldir, "Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu bile tedavi edilmezse sinüzite dönüşebilir" diyerek, bu mevsimsel tehditten korunma yollarını ve modern tedavi yöntemlerini anlattı.

SİNÜZİTİN NEDENLERİ VE VÜCUTTAKİ ETKİLERİ

Sinüslerin kafa kemikleri içinde yer alan hava dolu boşluklar olduğunu hatırlatan Dr. Şeneldir, "Bu boşluklar sesin yankılanmasını sağlar, kafanın ağırlığını dengeler ve solunan havayı nemlendirir. Ancak burun içi dokular şiştiğinde ya da mukus akışı bozulduğunda bu boşluklar tıkanır ve bakteriler için uygun ortam oluşur. Böylece sinüzit gelişir" dedi.

Sinüzitin belirtilerine de değinen Dr. Şeneldir, "Burun tıkanıklığı, yüzde basınç hissi, baş ağrısı, koku almada azalma, geniz akıntısı ve öksürük en sık görülen bulgulardır. Bazı hastalarda diş ağrısı veya kulak basıncı da eşlik edebilir. Akut sinüzit birkaç hafta içinde geçebilirken, üç aydan uzun süren durumlarda kronik sinüzitten söz edilir" ifadelerini kullandı.

'KRONİK SİNÜZİT PSİKOLOJİYİ DE ETKİLEYEBİLİR'

Kronik sinüzitin sadece fiziksel değil, psikolojik etkilerinin de bulunduğuna dikkat çeken Dr. Şeneldir, "Uzun süre nefes almakta zorlanan, koku alamayan ve sürekli baş ağrısı yaşayan kişilerde uyku bozukluğu, odaklanma güçlüğü ve depresif ruh hali gelişebilir. Bu yüzden sinüziti sadece bir burun hastalığı olarak görmek doğru değildir" dedi. Tedavi sürecinin hastalığın nedenine göre değiştiğini belirten Dr. Şeneldir, "Eğer sorun viral kaynaklıysa antibiyotik tedavisi gereksizdir. Ancak bakteriyel enfeksiyon varsa uygun ilaç tedavisi başlanır. Burun içi ödemin giderilmesi, mukusun akışının sağlanması ve sinüslerin havalanması tedavinin temel hedefleridir" diye konuştu.

TEDAVİ VE KORUNMA YOLLARI

Sinüzitten korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önem taşıdığını dile getiren Dr. Şeneldir, "Kapalı ve havasız ortamlardan uzak durmak, düzenli burun temizliği yapmak, yeterli su tüketmek ve sigara dumanından kaçınmak gerekir. Ayrıca alerjik yatkınlığı olan kişilerde polen mevsiminde veya mevsim geçişlerinde ekstra dikkatli olunmalıdır" dedi. Bazı anatomik nedenlerin de sinüzitin kronikleşmesine yol açabileceğini belirten Dr. Şeneldir, "Burun eğriliği, polip veya alerjik burun eti büyümeleri varsa cerrahi müdahale gerekebilir. Bu hastalarda endoskopik sinüs cerrahisiyle tıkanıklıklar açılarak hava akışı sağlanır. Ancak ameliyat sonrası bakım çok önemlidir; düzenli kontroller yapılmazsa hastalık tekrarlayabilir" diye konuştu.

'DOĞRU TEDAVİYLE YAŞAM KALİTESİ ARTAR'

Sinüzitin ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Şeneldir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sinüzit erken dönemde doğru tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabilir. Burun tıkanıklığı, yüz ağrısı ve koku kaybı gibi şikayetler altı haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Doğru tedaviyle hastalar hem nefes kalitesini hem de yaşam enerjisini geri kazanır."