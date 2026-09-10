Sinop’ta sağlıklı yaşam etkinliği

Sinop'ta düzenlenen etkinlikte vatandaşlara kanser taramaları ve erken teşhisin önemi anlatıldı, fizyoterapist eşliğinde egzersizler yapıldı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen sağlık ekipleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. KETEM birimi tarafından kanser taramaları ve erken teşhisin önemi anlatılırken, fizyoterapist eşliğinde sağlıklı yaşamı destekleyen egzersizler yapıldı.

Vatandaşların sağlık ihtiyaçları değerlendirilerek ücretsiz danışmanlık ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirmeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı