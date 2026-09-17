Sinop’ta sağlık çalışanlarına stresle mücadele eğitimi

Sinop'ta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personeline yönelik "Stresle Başa Çıkma ve İntiharı Önleme" konulu eğitim düzenlendi.

Sinop Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Psikolog Hamdiye Dramalı tarafından Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personeline "Stresle Başa Çıkma ve İntiharı Önleme" eğitimi verildi.

Eğitimde stresin günlük yaşam ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri, stresle başa çıkma yöntemleri, risk işaretlerinin erken fark edilmesi ve ihtiyaç duyan kişilerin doğru destek mekanizmalarına yönlendirilmesi konuları ele alındı.

Programda ayrıca zorlayıcı süreçlerin fark edilmesi, uygun baş etme yöntemlerinin uygulanması ve ihtiyaç halinde destek istemenin ruh sağlığının korunmasındaki önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı