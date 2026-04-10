Sinop'ta hemşire adayları kansere dikkat çekti

Sinop Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte kansere yönelik farkındalık yarattı. Erken teşhis ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sinop'ta, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından kansere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sinop Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, kentte kurdukları bilgilendirme standında vatandaşlarla bir araya gelerek kanser türleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte erken teşhisin önemine dikkat çekilerek, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajı verildi. Program kapsamında vatandaşlara kolorektal kanser tarama kitleri de dağıtılırken, erken tanının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Toplum sağlığının korunmasına katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte öğrenciler, sağlık hizmetlerinin yalnızca hastanelerle sınırlı olmadığını belirterek toplumun her alanında aktif rol almaya devam edeceklerini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
İbrahim Tatlıses'ten hasta yatağında oğluna ağır sözler: Onu sevmiyorum

Hasta yatağından kin kustu! Tatlıses oğlunu yerden yere vurdu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu

İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü

Boğaz düğümleyen kare! Eğitim aldığı çadırda katledildi
İbrahim Tatlıses'ten hasta yatağında oğluna ağır sözler: Onu sevmiyorum

Hasta yatağından kin kustu! Tatlıses oğlunu yerden yere vurdu
Efsanelerin çocukları bir arada! Tatlıses, Manço, Mengüç ve Kurtoğlu’ndan olay dans

“Cilvelim” patladı! Müzik dünyasının varisleri bir arada
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu