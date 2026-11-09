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Sinop'ta ilkokul öğrencileri sağlık eğitiminin ardından 'Sağlık Elçisi' ilan edildi

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Sinop'ta ilkokul öğrencileri sağlık eğitiminin ardından 'Sağlık Elçisi' ilan edildi
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Sinop'ta 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine etkinlik düzenlendi. Korucuk İlkokulu bahçesinde öğrencilere sağlıklı yaşam ve 112 acil sağlık hizmetleri anlatıldı, ambulansı inceleyen öğrenciler 'Sağlık Elçisi' ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında Sinop'ta ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Korucuk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı. Etkinlik alanında hazır bulunan doktorlar ve sağlık çalışanları, meslekleri ve sahada kullandıkları donanımlar hakkında minik öğrencilere bilgi verdi. Etkinlik kapsamında çocuklara; ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, aile hekimliği ve acil sağlık hizmetleri ile afet anında yapılması gerekenler detaylıca anlatıldı. 112 Acil Sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde öğrenen öğrenciler, ambulans ve müdahale araçlarını da yakından inceleme fırsatı buldu. Uygulamalı eğitimlerle çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarının hedeflendiği program sonunda, etkinliğe katılan öğrenciler "Sağlık Elçisi" ilan edildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini amaçlayan bu tür farkındalık ve eğitim çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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