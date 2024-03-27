Silifke'de Anjiyografi Laboratuvarı 6 ilçeye hizmet verecek

Silifke'de "Anjiyografi Laboratuvarı" 6 ilçe toplam 400 bin nüfusa hizmet verecek

MERSİN - Mersin Silifke Devlet Hastanesi'ne açılan "Anjiyografi Laboratuvarı" Silifke, Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden gelecek olan kalp damar hastalarına hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 400 bin nüfusa hizmet veren Silifke Devlet Hastanesi, kalp damar sorunu yaşayan ilk 3 hastasını tedavi etti.

2023 Yılında acil serviste 210 bin, polikliniklerde 1 milyon 25 bin yatan hasta, 20 bin ameliyat ve bin civarında doğumun gerçekleştirildiği Silifke Devlet Hastanesi yeni "Anjiyografi Laboratuvarı" ile de tedavi olan hasta sayısını arttırmayı hedefliyor.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Güngör, Başhekim Yardımcıları Uzman Dr. Mehmet Köklü, Uzman Dr. Volkan Toygun Ulusoy, İdari Mali İşler Müdürü Azmi Öztürk, Müdür Yardımcıları Ayşe Kırşanlı, Uğur Dibek ve Kardiyoloji Uzmanları Dr. Barış Çelebi, Doğukan Yasin Yavuz ve Erkan Uğuz, anjiyo tedavisi gören hastaları ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

25 Mart tarihi itibari ile "Koroner Anjiyografi Laboratuvarının" hizmete girdiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Erkan Uğuz, "Koroner Anjiyografi, x ışınları yardımı ile kalp damarlarını görüntüleme işlemidir. Bölgemizde Mersin'in batı ilçeleri olan Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Silifke'miz gibi ilçelerde kalp krizleri maalesef Mersin merkeze sevk edilmek durumunda kalıyordu. Artık Anjiyografi ünitemizin açılması ile beraber bu bölge halkına, kalp krizleri ve kalp damar tıkanıklarının acil tanı ve tedavisinde daha hızlı bir şekilde hastalarımızın sağlığına kavuşmasına yardımcı olacağız" dedi.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Güngör, "Anjiyografi cihazımızı kullanmaya başlayarak ilk 3 hastamızı tedavi ettik. Bu cihaz dakikaların bile önemli olduğu kalp krizinde erken müdahale imkanı sağlayacak ve bu bölgede hizmet almak isteyen insanların Mersin'e kadar gitmesine engel olacak. Yalnız Silifke değil, tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mersin'in Mut ilçesinden anjiyo olmak için ambulansla Silifke Devlet Hastanesine getirildiğini ifade eden Elife Kaya, "Hastalanıp Mut Devlet Hastanesine gittim. Oradan beni buraya yönlendirdiler. Burada anjiyo yaptılar ve bana çok iyi baktılar. Burada bu servis yeni açılmış. Benim gibi hasta olanlar hiç korkmadan buraya gelebilirler. Hastanemiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz çok iyi. Bu hizmeti sunan Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Silifke Devlet Hastanesinde kurulan "Anjiyografi Laboratuvarının" ilk hastası olduğunu söyleyen İbrahim Karayel, "Kalp krizi geçirip buraya gelerek şifayı bulan ilk hastayım. Emeği geçen bütün doktorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. En azından Mersin'e gidip gelmekten kurtulduk. Artık burada ilk müdahalenin bulunması bizler için çok iyi oldu. Bütün hastalarımıza şifalar diliyorum" diye konuştu.

Silifke Devlet Hastanesinin yatak sayısının yeterli olmadığı ve ek binaya ihtiyaç olduğu bildirildi.