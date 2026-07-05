Kenenin ısırdığı vatandaş kontrol amacıyla hastaneye başvurdu

Siirt'te bir vatandaş, vücuduna yapışan keneyi fark edince tedbir amacıyla hastaneye başvurdu.

Siirt'te dün kendisine ait bağa giden K.B. (43), bu sabah uyandığında vücudunda bir kene olduğunu fark etti. Keneyi dikkatlice çıkaran K.B., herhangi bir sağlık sorunu yaşamamasına rağmen kontrol amacıyla hastaneye gitti. Hastanede muayene edilen K.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve muhtemel risklere karşı gerekli tetkik ve gözlem sürecinin sürdüğü belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı